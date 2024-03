Arriva l’esperto che assolve Valditara | perché il post non è «sgrammaticato» nemmeno nel passaggio criticato da tutti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sicuramente «migliorabile» ma comunque «corretta» la forma deldel ministro Giuseppe, almeno secondo il linguista Massimo Arcangeli. Il docente di Lettere dell’Università di Cagliari è intervenuto sul suo profilo Facebook dopo le polemiche sull’intervento social del ministro dell’Istruzione. Dopo che Matteo Salvini aveva proo «un tetto di alunni stranieri in ogni classe»,aveva di fatto sostenuto la linea del leader della Lega. Ma in undel suo, aveva scritto «se nelle scuole si insegni», alo del più comune «se nelle scuole si insegnerà», come sottolinea Arcangeli che giudica l’espressione desueta, ma che non dimostra ignoranza della lingua italiana. Pur non appoggiando la scelta di, che ...