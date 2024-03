Arriva in monopattino | ruba tre borse e tenta la fuga | intercettato da una guardia giurata

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Bergamo. Ha cercato dire treda un negozio di recente apertura in via XX Settembre, ma sulla sua strada ha trovato la prontezza di riflessi di unache l’ha costretto ad abbandonare la refurtiva durante la. Attorno alle 18.45 di giovedì 28 marzo, durante un’ispezione per conto di un altro cliente, una pattuglia della Sorveglianza Italiana si è trovata nella via centrale della città, quando improvvisamente laparticolarea bordo ha udito le grida di aiuto di una donna. Nel frattempo ha notato un uomo incon in mano trebianche: senza esitazione si è lanciato all’inseguimento lungo piazza Pontida, Largo Cinque Vie e via Moroni e, quasi giunti all’intersezione con via Palma il ...