Arrestati 2 ragazzi per lo scippo di un orologio da 20mila euro | in 30 accerchiano i poliziotti per ostacolarli

(Di venerdì 29 marzo 2024) Circa 30 persone avrebbero accerchiato iche stavano arrestando un 17enne in via Padova a Milano. Il ragazzo è accusato di aver preso parte allodi undaavvenuto il 22 marzo nel Quadrilatero della Moda.

I tre ragazzi , di cui uno minorenne, sono stati sequestrati dai quattro uomini in un appartamento di Benevento : picchiati selvaggiamente per ore, sono stati anche rapinati dei loro averi.Continua a ... (fanpage)

Si finge poliziotto e tenta di truffare un’anziana signora a Potenza. Polizia blocca e arresta un truffatore campano - Nella mattinata di venerdì 22 marzo, un giovane di origini campane contattava telefonicamente una signora anziana residente a Potenza, fingendosi un Ispettore della Polizia di Stato. Nella circostanza ...melandronews

Accerchiano le volanti per impedire l'arresto di un 17enne - La Polizia ha faticato ieri sera ad arrestate in via Padova, alla periferia di Milano, un 17enne algerino ricercato per una rapina aggravata commessa con due complici il 22 marzo nelle strade del Quad ...ansa

Cervelli in fuga, non si arresta il fenomeno: numeri drammatici tra Puglia e Basilicata - Sì, anche la Puglia è una delle regioni europee dove si configura la «trappola dello sviluppo dei talenti». L’amara fotografia è stata scattata dagli analisi della Cgia di Mestre: pochi i laureati e ...lagazzettadelmezzogiorno