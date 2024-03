Arnold Schwarzenegger posta la foto del pacemaker e assicura | Ad aprile sarò sul set di FUBAR 2

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 29 marzo 2024)ha rto i fan sulla sua salute garantendo che l'operazione al cuore non ostacolerà i suoi impegni lavorativi.è di buon umore mentre si riprende dall'operazione al cuore in cui gli è stato impiantato un. La star di Terminator ha condiviso unasu Instagram in cui mostra il dispositivo, collegato al suo cuore sotto una giacca aperta. Un cavo rosso corre dalall'interno del suo orecchio per monitorare il battito. Esprimendo gratitudine per il supporto dei fan, Schwarzy ha accompagnato lacon la scritta: "Grazie! Ho ricevuto così tanti messaggi gentili da tutto il mondo". L'attore ha poi rto i fan che il dispositivo a batteria, utilizzato per regolarizzare il ...