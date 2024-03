Arianna Cirrincione sui primi mesi da mamma | “È il momento più bello della mia vita”

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 29 marzo 2024)ha risposto ad alcune domande dei suoi follower sui suoida. Da poco genitorepiccola Allegra insieme al compagno Andrea Cerioli, l’influencer ha parlatosua esperienza in alcune storie Instagram. “Come stai? Tutti pensano alla bambina e nessuno alla!”, osserva un follower, al cherisponde: “Verissimo! Grazie per la domanda. Sto bene, non vi nego che questa settimana è stata tosta per via di tante cose… Ho bisogno di staccare un po’ la testa, spero di farlo presto!”. A chi le ha chiesto: “Cosa hai scoperto di te stessa con la maternità che prima, invece, non sapevi?”, l’influencer ha risposto: “Sono diventata apprensiva ...