Aquilani | il colore viola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Una stagione da concludere, un obiettivo da raggiungere. Poi, per tutto il resto, si tireranno le somme a fine stagione. Da qualche giorno il tecnico nerazzurro Albertoè al centro di alcune voci di mercato che lo vedrebbero corteggiato dalla sua ex squadra, la Fiorentina, stavolta per il ruolo di allenatore della prima squadra in previsione di una separazione tra la societàe il tecnico Vincenzo Italiano. Una suggestione comparsa inizialmente dalle colonne di Tmw, approfondita ieri su La Gazzetta dello Sport. Solo voci, oppure c’è qualcosa di concreto? Per il momento il tecnico è concentrato sul suo lavoro a Pisa, anche in relazione al suo contratto in scadenza nel giugno 2025. La società, per il primo anno, ha chiesto adcome obiettivo quello del raggiungimento dei playoff e i nerazzurri sono in corsa ...