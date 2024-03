Antonio Ricci sui segreti di Mediaset | il mistero di Barbara D’Urso | la fiction turca che piace e non costa | gli aspiranti suicidi a Striscia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 29 marzo 2024) C’è stato un periodo in cui la redazione dila notizia è stata bersagliata dalle telefonate di. Tutta colpa di un numero di telefono che, raccontaintervistato da Claudio Plazzotta su Italia oggi, era stato messo a disposizione dei telespettatori per le segnalazioni. Per anni il tg satirico ha sempre cercato di avere un canale diretto con il pubblico, provando a stare al passo con le tecnologie: dalle lettere, ai fax, passando per un primo sito web sperimentale e quindi un indirizzo email. Finché però è sorto un problema: «Molto spesso ci chiamavano al telefono persone strane, minacciando ilo – ricorda– magari volevano l’intervento del Gabibbo, di Capitan Ventosa o di Staffelli». Per evitare le emulazioni, nulla ...