Antonio Iannetti uccide lo zio perché aveva una storia con l’ex fidanzata | “Ha tradito la mia fiducia”

Antonio Iannetti ha ucciso lo zio perché aveva tradito la sua fiducia: “Gli volevo bene, ha tramato alle mie spalle” - Delitto di Cesano Boscone, il 29enne resta in carcere. No del gip all’aggravante dei futili motivi: delitto maturato in un contesto di dolore che non ha saputo gestire ...ilgiorno

Antonio Iannetti e l'omicidio dello zio: «Ho visto tutto buio. Mi sono ripreso e avevo il coltello nella mano insanguinata» - Il 29enne ripercorre con gli inquirenti gli attimi in cui ha aggredito e ucciso lo zio Roberto Parisi, a Cesano Boscone. Adalimentare le recenti frizioni, la relazione avviata dallo vittima con l'ex d ...milano.corriere

Omicidio a Cesano Boscone, Antonio Iannetti e le coltellate allo zio: “L’avevo accolto in casa, lui ha tradito la mia fiducia” - Antonio Iannetti, il 28enne che ha ucciso a coltellate lo zio a Cesano Boscone, ha risposto alle domande del gip di Milano Tommaso Perna, fornendo le sue spiegazioni sui motivi alla base del gesto.ilgiorno