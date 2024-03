Antonio Albanese e la rivincita dell’uomo gentile

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 29 marzo 2024) Quello diè lo stesso percorso compiuto da tanti altri attori della sua generazione. L’inizio a teatro, nel leggendario Zelig, imparando a modellare sulle tavole del palcoscenico le movenze e i tic riconoscibili dei personaggi più svariati. Poi il debutto in televisione in una factory straordinaria come quella della Gialappa’s Band. Infine (ma non è certamente l’arrivo definitivo), il grande successo al cinema, come regista e come interprete. Dove di solito è alle prese con eroi il più delle volte dolci e dal buon cuore. O forse solo in grado di vivere conzza in questi tempi frenetici e volgari. Come il suo alter ego Michele nel nuovo film di Riccardo Milani, Un mondo a parte. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, nel filmveste i panni di un maestro che chiede di essere ...