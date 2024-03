Anticipazioni Uomini e Donne | Tina si infuria con Gemma| Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Siete pronti a scoprire tutte le novità del trono classico e del trono over? Vediamo insiemein modo dettagliato nelle nuove registrazioni, grazie alledell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Anche oggi ci sarà una nuova puntata dicondotta da Maria De Filippi che andrà in onda su Canale Cinque alle ore 14,45. Come sempre, saranno presenti in studio i noti opinionistiCipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino che commenteranno tutti i fatti più salienti. Ida Platano, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano(ilcorrieredellacitta.com)si scontrano La famosa dama del parterre femminile del trono over,Galgani, è uscita con il ...