Anticipazioni della serie turca Gaddar

(Di venerdì 29 marzo 2024) rievoca il ritorno di Ça?atay Ulusoy sul piccolo schermo dopo una lunga pausa e già molto atteso,attira l’attenzione con la sua storia impressionante e il suo cast forte. Tornato a casa dopo il suo lungo servizio militare, la vita di Da?han (Ça?atay Ulusoy) non è più come l’aveva lasciata. Aydan (Sümeyye Aydo?an), la ragazza che amava, se ne è andata senza dirglielo, e suo fratello Rüzgar (Fatih Berk ?ahin) è caduto in un mondo oscuro.Puntata 1 Da?han è il maggiore di una famiglia composta da tre figli. Ha condotto una vita modesta con la sua famiglia in un quartiere di classe media. Fin da quando si ricorda, il suo unico obiettivo è stato aiutare la sua famiglia e renderli felici. Ha persino dovuto rimandare la sua vita, incluso sposare la donna che ama, per il loro bene. Un giorno, dopo una discussione accesa ...