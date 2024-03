Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 29 Marzo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 29 marzo 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 29Nessuno sa ancora che la telefonata di Brooke ai servizi sociali è un inganno di Thomas, tranne il piccolo Douglas. E per questo il padre lo allontana dalla riunione di famiglia mandandolo in camera sua. Nel frattempo, Brooke si confida e si sfoga con Donna e Katie ribadendo di non riuscire a capire il motivo per cui Ridge l’ha lasciata così senza darle spiegazioni. Rena Sofer- Filmografia parziale Cinema Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia ...