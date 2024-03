Anthracite | in arrivo su Netflix il nuovo thriller ambientato sulle Alpi

(Di venerdì 29 marzo 2024) Unin 6 episodi si appresta a fare il suo debutto in streaming. Dal prossimo 10 aprile sarà infatti disponibile su, serie che narra di un misterioso suicidio di massa avvenuto in passato, su cui viene riaccesa la luce in seguito a un omicidio. Era il 1994 quando tutti i membri di una setta che si erano radunati in un villaggiosi tolsero la vita. Dopo 30 anni una donna viene ritrovata prima di vita, uccisa con lo stesso rituale che caratterizzava quella comunità. Il fatto rischia di stravolgere nuovamente l’equilibrio ricostruito a fatica dopo quei tragici avvenimenti. Jaro Gatsi, un ex criminale che vuole rifarsi una vita, è il perfetto capro espiatorio e viene dunque accusato di omicidio. L’uomo vuole provare a tutti i costi la propria ...

