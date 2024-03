Annullato l' evento di Nardella | Discriminazione politica E attacca il governo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 29 marzo 2024) «Mi ha chiamato il presidente della Luiss Gubitosi molto dispiaciuto e mi ha chiesto di annullare l'. Io sono rimasto sbigottito e dispiaciuto perché avevamo concordato la presentazione del libro con personalità di varie posizioni politiche. Pensavo che in Italia si potesse fare in un'università un confronto libero su un libro. Evidentemente c'è un clima pesante difrutto dell'atteggiamento che questodi destra ha verso chiunque la pensi diversamente». Lo dichiara il sindaco di Firenze, Dario, commentando le polemiche politiche sulla presentazione del suo libro "La città universale", che era in programma il prossimo 4 aprile alla Luiss, a cui dovevano partecipare, tra gli altri, il professore Romano Prodi e il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. ...