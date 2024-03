Annalisa | sarà la festa della libertà Madrina del Roma Pride | la sua discesa in campo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dal palco del Festival di Sanremo ai carri del. La parabola didiventa sempre più impegnata. La dominatrice delle classifiche degli ultimi 2 anni, con hit del calibro di Disco paradise, Bellissima, Mon amour e l'ultima Sinceramente, presentata proprio all'Ariston lo scorso febbraio dove l'artista di Savona è arrivata terza dietro ad Angelina Mango e Geolier, è stata scelta comedel grande evento dedicato alla comunità Lgbtq. La grande parata andrà in scena nella Capitale il prossimo sabato 15 giugno e celebrerà, oltre ai diritti gay (e non solo) anche i trent'anni del movimento. "Sono onorata - racconta l'interprete uscita da Amici di Maria De Filippi ormai una quindicina di anni fa - di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante. Celebrare insieme i 30 anni del ...