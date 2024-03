Anna Bellisario morta per tiramisù non vegano | chiesto il processo per i produttori | l’accusa è omicidio colposo

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nuovo capitolo nell’inchiesta per la morte della 20enne, deceduta il 5 febbraio dello scorso anno, dopo aver mangiato unvenduto dall'azienda come. Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hannoil rinvio a giudizio per Giuseppe Loiero e per la madre GiovAnoia, il primo legale rappresentante e la seconda responsabile delle linee produttive della Glg srl, azienda produttrice del “Tiramisun” con marchio Mascherpa, accusati di concorso inper la morte della 20enne, deceduta dopo dieci giorni di coma per choc anafilattico provocato da tracce di latte, a cui era fortemente allergica. A carico dei due responsabili dell'azienda, lo scorso 15 gennaio, è stata emessa ...

Anna Bellisario morta dopo aver mangiato il tiramisù "vegano", chiesto il processo per i produttori: l'accusa è omicidio colposo - Per la morte di Anna Bellisario, la 20enne deceduta dopo aver mangiato un tiramisù "vegano", il Procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio ...leggo

Morta per tiramisù non vegano, chiesto processo per i produttori - La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Giuseppe Loiero e per la madre GiovAnna Anoia, il primo legale rappresentante e la seconda responsabile delle linee produttive della Glg srl, a ...tgcom24.mediaset

Tiramisù non vegano, la procura chiede il processo per i produttori del dolce che ha ucciso Anna Bellisario - La ventunenne morì in ospedale nove giorni dopo aver ingerito pochi cucchiaini dell’alimento in un ristorante di corso Garibaldi. Archiviata la posizioni del ...milano.repubblica