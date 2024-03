Anita apre a Beatrice dopo il Grande Fratello ma lancia una pesante insinuazione

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ilè terminato ormai da qualche giorno ma le polemiche non accennano a diminuire. Le principali avrebbero a che fare conOlivieri, giunta ad un passo dalla finale, la quale non ha risparmiato una serie di insinuazioni nei confronti diLuzzi, seconda classificata alle spalle della vincitrice Perla.e l’sucontinua a considerarsi uno dei personaggi più forti dell’ultima edizione del. Insieme asostiene di essersi messa in gioco al punto da essere state, inevitabilmente, tra le concorrenti più esposte. Rispondendo ad una domanda di un follower, la stessa Olivieri ha definito lei e“le più ...