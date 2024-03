(Di venerdì 29 marzo 2024), a Fanpage.it, ha raccontato la sua nuova esperienza come presidente dele ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera, mettendo in evidenza il legame magico con il Brescia.

"Antonio Caracciolo, il dominatore della Serie B: leader indiscusso nella manovra del pallone" - Il difensore Antonio Caracciolo guida la Serie B per numero di palloni manovrati a marzo, seguito da Valentin Antov e Daniele Ghilardi. La manovra dal basso è una tattica sempre più diffusa tra gli al ...msn

Andrea Caracciolo oggi: “Il Lumezzane non è mio ma qui decido tutto, da calciatore ho fatto casini” - Andrea Caracciolo allargava le braccia e spiccava il volo dopo ogni gol. Come un'Airone, appunto. Così venne soprannominato questo ragazzo di Cesano Boscone sul quale non tutti ci avrebbero puntato ma ...fanpage

