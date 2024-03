Andrea Barli è presidente del Cai Sarzana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) La storica sezione sarzanese del Club Alpino Italiano ha eletto il nuovo. A guidare l’associazione con sede in piazza Firmafede nel mandato 2024-2027 saràeletto con l’88,27% dei volti degli iscritti.è un grande appassionato di montagna e di trekking avendo affrontato percorsi non soltanto in Italia ma con una vasta esperienza internazionale maturata proprio grazie alla pratica dello sci abbinata anche alla fotografia. Profondo conoscitore delle Apuane, Cinque Terre, Appennino e Alpi da anni partecipa alle uscite con il Cai e organizza appuntamenti settimanali per promuovere la conoscenza non soltanto della montagna ma anche della storia e tradizioni del territorio. La sezione del Cai diconta 1200 soci ed è una delle più importanti e longeve a livello ...