Amici | storica ex ballerina scopre il sesso del suo terzo bebè Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un’amata exdidi Maria de Filippi ha da poco scoperto ildelche sta aspettando. Stiamo parlando di Susy Fuccillo: La protagonista della settima edizione del talent show, vinta da, in questi anni si è dedicata non soltanto alla carriera ma anche alla famiglia. Susy infatti ormai da anni fa coppia fissa con il fidanzato storico Salvatore Raciti e nel 2015 i due hanno convolato a nozze nel cuore di Catania. Dal loro amore sono nate due bambine meravigliose: Cristina, la più grande nata nel 2018 e Giordana, la piccola nata nel 2020. Qualche settimana fa l’ormai exdiha poi svelato di essere in attesa di unbimbo. E con un tenerodi famiglia, contornato dallo splendido mare della Sicilia, Susy e ...