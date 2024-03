“Amici” | brutto incidente durante l’esibizione | sospesa la registrazione della puntata

(Di venerdì 29 marzo 2024) News tv. “serale”,la: i fatti. Uno spettacolo che va alla ricerca di talenti e si struttura come una scuola, alla quale partecipa una classe di alunni che aspirano a diventare cantanti, ballerini di jazz, hip hop e danza classica. Sono queste le caratteristiche alla base didi Maria De Filippi, la famosa scuola di talenti di Mediaset. Nella giornata di ieri 28 Marzo 2024 è stata registrata una nuovadel Serela, che andrà in onda domani 30 Marzo 2024 in prima serata su Canale 5.le riprese c’è stato unLeggi anche: “”, Gaia in lacrime dopo il guanto di sfida lanciato dalla Celentano: cosa è successo Leggi anche: “Ora mi tocca volare fuori”. ...

Quasi tutti i figli ora sono maggiorenni - La guerra legale è iniziata quando si sono separati nel 2016: ora è partita la trattativa ed entro l'estate dovrebbe esserci l'accordo ...tgcom24.mediaset

Amici 23, anticipazioni secondo serale: fuori Nicholas, spareggio Marisol-Giovanni - Diminuisce il numero degli allievi in gara al serale: decisivi i voti dei tre giudici e gli schieramenti dei professori nelle varie manche ...it.blastingnews

Amici 2023, per i ragazzi prova in studio giudicati dal pubblico - I cantanti e i ballerini si esibiscono davanti al pubblico, che giudicherà le loro performance Non dovranno sfidarsi direttamente tra di loro, ma esibirsi per il pubblico in studio che alla fine valut ...tgcom24.mediaset