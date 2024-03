Amici 23 | duello tra due allievi per la vittoria finale

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 29 marzo 2024)23, resiste iltra Petit e Holden per ladel reality: come stanno le cose secondo gli analisti Dopo la prima puntata del serale andata in onda su Canale 5 lo scorso sabato, non cambiano gli equilibri per ladi2024. Secondo gli esperti di Better e Goldbet in testa c’è sempre Holden, offerto a quota 2, in vantaggio su Petit visto a 2,50 dai betting analyst di Snai, mentre chiude il podio virtuale Mida, fissato a 5 volte la posta. Più lontano gli altri concorrenti in gara: si gioca a 10 la prima donna in lavagna, Martina, data a 10, stessa quota di Nicholas, il primo dei ballerini proposto in quota dai bookmaker. LEGGI ANCHE: Varrese lancia il nuovo progetto dopo il Grande Fratello L'articolo proviene da 361 Magazine.