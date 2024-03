Amalfitana | cadono massi sulla statale | al lavoro per evitare disagi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 29 marzo 2024) In corso le operazioni di disgaggio del materiale pietroso sul versante attiguo allada parte dei rocciatori incaricati dal Comune di Piano di Sorrento. In concomitanza con l’esecuzione di tali attività vengono attuate brevi finestre di chiusure al transito. La circolazione è regolamentata a senso unico alternato. A Positano e Praiano, per tutta la giornata di ieri, si è temuta – come riporta il quotidiano Il Mattino – una interruzione della163. Già perché avere la principale arteria chiusa a ridosso del weekend di Pasqua avrebbe significatoe problemi per residenti e turisti. In seguito a una serie di controlli, è stato avviato l’intervento di bonifica che proseguirà nella giornata di oggi con l’apposizione di reti metalliche utili a rimuovere anche il senso di marcia alternato. Segui ZON.IT su Google ...