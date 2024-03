Alperia | in 2023 ricavi a 2 | 5 mld | ebitda +20% a 328 mln

Alperia, in arrivo i Green Bond - Presentato il bilancio 2023, +38% gli utili. Non solo idroelettrico, strategie di diversificazione con altre fonti rinnovabili a causa del cambiamento climatico. Presentato il bilancio 2023, +38% gli ...salto.bz

Hockey ghiaccio, in Gara-5 delle semifinale di ICE League Bolzano passa a Salisburgo e ora è 3-2 nella serie - Bolzano passa in casa di Salisburgo in Gara-5 delle semifinali playoff di ICE Hockey League 2023-2024, si porta sul 3-2 nella serie e di conseguenza sabato avrà il match point per chiudere i conti e r ...oasport

A2 F - Benedetta Dell’Orto, Matelica: "Contente dei playoff, ora cerchiamo di migliorarci" - Benedetta Dell’Orto è arrivata nelle Marche il 29 di febbraio; appena due giorni dopo ha esordito (sùbito in quintetto, perché la titolare Gramaccioni era infortunata) ...pianetabasket