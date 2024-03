Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 29 marzo 2024) Venezia premia il lavoro delloitalo-americano, presidente e fondatore dello Sbarro Health Research Organization (Shro) Temple University Uso ed ordinario di Anatomia ed Istologia Patologica dell’ Università’ di Siena, per aver dimostrato la correlazione tra salute e inquinamento soprattutto in Campania con la Terra dei Fuochi. Riconosciuto ilper la legalità al padre degli studi che hanno dimostrato il colnto tra l’interramento illecito die le patologie tumorali in Campania. Il premio rappresenta un riconoscimento per la ricerca scientifica sul cancro e per il coraggio di aver disvelato i colnti tra la gestione dei, controllata dcamorra e ...