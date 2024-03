Allegri Juve | sorpresa in attacco contro la Lazio

La Juventus, dopo aver archiviato una fase di stagione molto complicata, vuole assolutamente ritornare alla vittoria contro la Lazio nel match valevole per la trentesima giornata del campionato di ... (sportface)

La Juventus, dopo aver archiviato una fase di stagione molto complicata, vuole assolutamente ritornare alla vittoria contro la Lazio nel match valevole per la trentesima giornata del campionato di ... (sportface)

Il d.s. arrivato lo scorso luglio non ha avuto il tempo di incidere. Adesso il suo progetto prenderà forma - Non c’è dubbio che siano i giorni della Juve. C’è una zona Champions da difendere, perché - come ha detto tante volte Allegri - questo è sempre stato l’obiettivo primario, indispensabile, che garantis ...gazzetta

Gazzetta - Giuntoli l'"anti-Marotta" - Sulle pagine de "La Gazzetta dello Sport", si parla di Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus: il dirigente deve iniziare a fare la differenza, e diventare l'ater-ego ...tuttojuve

Lazio-Juve, Jugovic: "Rischia di più Allegri, vi dico perché" - RASSEGNA STAMPA - È la vigilia di Lazio-Juve, gara senza dubbio fondamentale per i biancocelesti che segnerà inevitabilmente il finale di stagione e il debutto di Igor Tudor nei ...lalaziosiamonoi