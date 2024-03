Allarme rosso | La criminalità ha colonizzato l’intera Brianza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) "In questi nostri territori ormai non si deve più parlare di infiltrazione mafiosa, ma di una vera e propria colonizzazione. Al Nord la mafia è entrata come una metastasi in un tessuto malato". Le parole, durissime, sono di Matteo Casiraghi, segretario della Cgil Monza econ delega alla legalità. "Ormai non c’è nessuna amministrazione pubblica in grado di sapere con certezza chi esegue i lavori pubblici dopo una gara d’appalto, specialmente le più grosse e consistenti, perché con i meccanismi dei subappalti intervengono forme di pressione, grossi interessi e meccanismi per aggirare le regole", prosegue Casiraghi. E ricorda che questo è il territorio in cui "nelle stesse ore dell’arresto eccellente di Limbiate, c’era il sequesto di 1.500 tonnellate di rifiuti a Monza e la restituzione allo Stato del terreno in cui fu uccisa Lea Garofalo". Secondo il ...