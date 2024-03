Alexanderplatz | la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sabato 30 marzo 2024, all’, con uno speciale concerto, si festeggiano i 40 anni dall’apertura del Big Mama, insieme a due artisti che tante volte si sono esibiti a Trastevere, Steve Wynn & Chris Cacavas. Il 30 marzo 1984 apriva le porte la Casa del Blues a Roma, il Big Mama. Per 36 anni, fino al periodo della pandemia, un piccolo locale di Trastevere è stato un crocevia di artisti italiani e internazionali, un punto di riferimento per il pubblico romano e non solo. Una programmazione votata al Blues ma anche aperta a tanti altri generi, dal jazz al pop al rock, e dove si sono formati tanti giovani musicisti. Sono migliaia gli artisti passati sul palco del Big Mama, da Chet Baker a Louisiana Red, da Pino Daniele a Giorgia, Dee Dee Bridgewater, Dan Aykroyd e tanti altri. Steve Wynn è un’autentica icona della scena indie rock americana. Nato a Santa ...