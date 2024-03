Alessandro Michele Valentino ricomincia da lui Il re delle rivoluzioni alla sfida dell’alta moda

(Di venerdì 29 marzo 2024) "È un onore darti il benvenuto,", scriveGaravani sul suo Instagram. Sempre su Instagram il saluto di Giancarlo Giammetti, fondatore con Garavani della maisonnel 1960: "Caro, benvenuto tra noi!". E non possono esserci viatici più autorevoli e sinceri di questi, con la foto dello storico portone chiuso della casa dial numero 22 di Piazza Mignanelli a Roma. Dal 2 aprile sarà spalancato per accogliere, nominato ieri direttore creativo di, uno dei marchi più prestigiosi e illustri dellaitaliana e internazionale, uno dei pochi con un atelier d’altastellare dove si compie due volte l’anno il rito immenso dell’Haute Couture. A questa ...

