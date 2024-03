Alessandro Michele | da Gucci a Valentino | l’estro del direttore creativo con un tocco genderless

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ha fatto sognare tantissime persone. Una carriera brillante, una mente creativa e un abile stratega della moda l’hanno reso in questi anni una vera e propria icona del lusso. Il suo è uno stile che si contraddistingue sempre. Ripercorriamo la sua carriera, fino alla recentissima nomina didi. Chi èPartiamo dalla fine: già il prossimo ottobre, per la Fashion Week di Parigi primavera estate 2025, il nuovometterà in campo le sue creazioni. E commenta: “Sento l’immensa gioia e l’enorme responsabilità nel fare ingresso in una Maison de Couture che ha inciso la parola ‘bellezza’ in una storia collettiva fatta di ricercatezza ed estrema grazia” ...