Alcolici a minori | stop temporaneo di 7 giorni per un bar

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di ieri poliziotti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Avellino hanno notificato al titolare di un bar di questo centro la sospensione per7 dell'attività perché nel corso di controlli hanno accertato, in due distinte circostanze, che il gestore dell'attività aveva ceduto adi anni 18 bevande alcoliche. L'art. 100 del T.U. del R.D. 773 del 1931, consente al Questore di sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che, comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la moralità e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. La cessione di alcol aioltre a danneggiare la salute degli assuntori è spesso causa di atteggiamenti aggressivi che sovente sfociano in liti violente.