Alcaraz ko in semifinale Miami | Sinner numero 2 se vince torneo

(Di venerdì 29 marzo 2024) (Adnkronos) – Carloseliminato innell’Atp Masters 1000 di. Lo spagnolo, prima testa di serie e2 del mondo, viene sconfitto dal bulgaro Grigor Dimitrov (11 del tabellone), che si impone per 6-2, 6-4. La sconfitta dioffre una chance enorme a Jannik. L’azzurro, testa di serie

Una grande sorpresa nell’ultimo quarto di finale del Masters1000 di Miami . Carlos Alcaraz (n.2 del mondo), grande favorito per il Sunshine Double, è stato sconfitto da un sontuoso Grigor Dimitrov ... (oasport)

Semifinali ATP Miami 2024: orari Sinner-Medvedev e Dimitrov-Zverev, dove vederle in tv, programma, streaming - Giorno di semifinali maschili, ma non solo, al Miami Open. La Florida celebra, all'Hard Rock Stadium, il suo massimo torneo di tennis giunto al penultimo atto per quanto riguarda gli uomini. E la scen ...oasport

Miami, Alcaraz eliminato da Dimitrov: Sinner nuovo numero 2 del mondo se vince il torneo. Oggi Jannik sfida con Medvedev - Mentre si attende stasera la sfida tra Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov raggiunge il tedesco Alexander Zverev nell'altra semifinale del torneo Atp Masters 1000 di ...leggo

Sinner-Medvedev, orario e dove vedere la semifinale di Miami. Jannik se vince il torneo diventa numero 2 al mondo - Per Jannik Sinner è la terza semifinale in quattro partecipazioni al Masters 1000 di Miami. Ma soprattutto, dopo la caduta di Alcaraz nella notte contro Dimitrov, è l'occasione ...ilgazzettino