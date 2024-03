Alcaraz ko in quarti finale Miami | Sinner numero 2 se vince torneo

Come vedere in TV e streaming Sinner - Medvedev, semifinale Masters 1000 di Miami - Scopri come guardare in TV e in streaming Sinner - Medvedev, semifinale del Masters 1000 di Miami. Ecco a che ora giocano ...tecnologia.libero

Alcaraz attonito dopo la sconfitta con Dimitrov: “Mi ha fatto sentire come se avessi 13 anni…” - Il numero 1 del tabellone, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha parlato in conferenza stampa dopo il match dei quarti di finale dei Miami Open 2024 perso contro il bulgaro Grigor Dimitrov: l'iberico si è co ...oasport

Pagina 0 | Scalata Sinner, sfida con Medvedev, sorpasso ad Alcaraz: Jannik numero 2 se... - Alcaraz, invece, dopo il ko nei quarti di finale contro Dimitrov rischia seriamente di perdere la seconda posizione nel ranking. Lo spagnolo al momento ha 8645 punti e dopo essere stato eliminato dal ...tuttosport