Alcaraz ko in quarti finale Miami | Sinner numero 2 se vince torneo

(Di venerdì 29 marzo 2024) (Adnkronos) – Carloseliminato neidinell’Atp Masters 1000 di. Lo spagnolo, prima testa di serie e2 del mondo, viene sconfitto dal bulgaro Grigor Dimitrov (11 del tabellone), che si impone per 6-2, 6-4. La sconfitta dioffre una chance enorme a Jannik. L’azzurro, testa di serie2 dele terzo giocatore del mondo, oggi in semiaffronta il russo Daniil Medvedev: se dovesse arrivare inre ilsalirebbe al secondo posto del ranking Atp, alle spalle del serbo Novak Djokovic. Nell’altra semi, Dimitrov affronta il ...

