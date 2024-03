Alcaraz attonito dopo la sconfitta con Dimitrov | “Mi ha fatto sentire come se avessi 13 anni…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il numero 1 del tabellone, lo spagnolo Carlos, ha parlato in conferenza stampail match dei quarti di finale dei Miami Open 2024 perso contro il bulgaro Grigor: l’iberico si è complimentato con l’avversario, affermando di non aver capitopoterlo mettere in difficoltà nonostante abbia giocato un tennis di buon livello. Lo spagnolo fa i complimenti a: “Ha giocato un tennis strepitoso, quasi perfetto, anzi posso dire perfetto. Non riuscivo a trovare soluzioni, non riuscivo a trovare un modo per farloa disagio in campo. È stata una grande partita da parte sua, sono molto frustrato in questo momento, perché mi hase13 anni“. L’iberico non ha trovato il ...