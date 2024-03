Al Hilal | Icardi nel mirino | offerta importante per convincere il Galatasaray e il giocatore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Maurosta facendo parlare di sé in diverse occasioni nell’ultimo periodo. Lo scorso anno, giunto in Turchia in prestito, ha segnato 22 gol e durante questa stagione si trova a quota 20. Il calciatore delha richiamato diverse attenzioni, tra cui quelle dell’Al, club arabo che lo ha messo nel. La società starebbe preparando un’da mettere sulla scrivania della squadra turca, perla società e il centravanti stesso. SportFace.