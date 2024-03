Aiutò il boss | arrestato il responsabile dei Lavori pubblici di Limbiate; Ramadan a Saronno l’Iftar più grande d’Italia

(Di venerdì 29 marzo 2024) La notizia di apertura della nuova edizione del Notiziario arriva da: ildeiin Comune è statocon l’accusa di essere uno dei fiancheggiatori deldella mafia Matteo Messina Denaro. L’uomo viveva a Solaro con moglie e figli. Coltellate tra giovanissimi a Cormano, due arrestati per tentato omicidio, ...

Sono state Licenziate le due vigilesse di Bari che nel 2017 avevano chiesto aiuto a un esponente del clan Parisi per vendicare un insulto subito da un automobilista . Le due agenti della polizia ... (open.online)

L'oroscopo del 29 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro: La situazione è un po' più complicata per chi ha un impiego: sarà difficile ottenere il sostegno del boss o dei superiori, saranno riluttanti a concedervi una promozione. Amore : in coppia, circolano ...

Diabolik 'non pagava il boss Senese': la sentenza della mala romana dietro l'omicidio di Piscitelli: Capriotti, invece, sarebbe stato costretto - sempre secondo la lettura della mala romana - dai due boss che lo avrebbero minacciato di ritorsioni qualora non si fosse prestato. 'Guarda come hanno ...