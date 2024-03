AIR Campania | consegnati altri 16 nuovi pullman per trasporto locale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 29 marzo 2024) Caserta. Continua il piano di rinnovo delle flotte aziendali delle società dipubblicoavviato dalla Regionecon l’obiettivo di migliorare la mobilità urbana e ridurre l’impatto ambientale. Sono statiad Air16autobus, firmati Iveco, con alimentazione a metano. Nove i modelli Crossway, ad un piano, lunghi 12 metri e con pianale rialzato: quattro i mezzi che andranno a rinforzare il parco veicoli in provincia di Avellino; cinque quelli destinati ai servizi eserciti in provincia di Benevento. Sette i Mobi, modello da otto metri ideale per i circuiti cittadini più stretti e trafficati, che saranno messi su strada nei prossimi giorni nell’area urbana della città di Caserta. I veicoli – si legge in una nota – ...