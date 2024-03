Agli stranieri non piace più studiare nella Cina di Xi Jinping

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 29 marzo 2024) C’è un calo drastico degli occidentali che scelgono gli atenei del Gigante asiatico. Pesano il controllo del regime di Pechino, quello degli Stati d’origine e la mancanza di libertà intellettuale. Anche nel mercato globale dell’istruzione universitaria si va verso un fenomeno di regionalizzazione: si ripete cioè nel comparto educativo quanto sta accadendo per merci e servizi. Il numero di studentiinfa infatti registrare un calo drammatico, e prende in contropiede i numerosi atenei europei - non pochi quelli italiani - e americani che si erano dotati di programmi di scambio e lauree multinazionali. Molto vistoso è a sua volta il decremento di studenti cinesi che frequentano università occidentali. In Occidente, poi, si tende oggi a fare controlli più attenti sugli studenti provenienti dalla. Beneficiano di borse di ...