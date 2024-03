Afghanistan | i talebani ricominciano a lapidare le donne adultere

(Di venerdì 29 marzo 2024) In un annuncio sconvolgente, ihanno lanciato un messaggio di terrore, annunciando l’intenzione dipubblicamente leaccusate di adulterio in. Rivolgendosi ai funzionari occidentali attraverso un messaggio vocale trasmesso dalla Televisione di Stato, il leader supremo, Hibatullah Akhundzada, ha delineato il piano del gruppo di far rispettare la sua interpretazione della L'articolo proviene da Il Difforme.

