“Affari Tuoi” | perché stasera non va in onda | chi al posto di Amadeus su Rai1

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 29 marzo 2024) News Tv. Nella serata di oggi, venerdì 29 marzo 2024,non andrà in. Dopo lo stop della scorsa domenica, dovuto alla partita Italia – Ecuador,il programma di Rai 1 condotto danon andrà inun’altra volta. Cosa verrà trasmesso aldi? Quando ci sarà una nuova puntata del game show di Rai 1? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, la pesante insinuazione di Anita su Beatrice dopo la finale Leggi anche: Greta Zuccariello,vita privata e carriera: chi è la nuova naufraga dell’Isola “” non va in29 marzo 2024: il motivo Questa sera non andrà in...