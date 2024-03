AEW | In calo ascolti e ratings di Dynamite | si scende sotto la soglia degli 800k

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nulla di drammatico ildidi questa settimana, ma non è stata sicuramente una settimana da ricordare per lo show di punta della AEW con le foto dell’arena per 3/4 vuota che hanno fatto il giro del web. Questa settimana la concorrenza dell’NBA si è fatta sentire, i play-off sono ormai alle porte e queste partite finali di regular season hanno una grande importanza. Sul ring come sempre un buon spettacolo, con il via al torneo per incoronare i nuovi tag team champion, l’ottimo match tra Will Ospreay e Katsuyori Shibata e il main event tra Swerve Strickland e Konosuke Takeshita. SigliSecondo Wrestlenomics, la puntata didi questa settimana ha fatto registrare in media 747.000 spettatori, ...