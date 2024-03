AEW | Annunciato un nuovo match per la prossima puntata di Dynamite

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sin dal suo arrivo in AEW, Will Ospreay non ha avuto un attimo di respiro ed ha sostenuto già diversimemorabili. Al momento, tuttavia, ha affrontato quasi esclusivamente i suoi alleati appartenenti alla Don Callis Family. Davide contro Golia Nelle scorse settimane ha sconfitto Konosuke Takeshita e Kyle Fletcher, ma nelladidovrà vedersela con Powerhouse Hobbs. Ovviamente, per l’occasione, Don Callis siederà al tavolo di commento. Wednesday, 4/3@DCUCenter Worcester, MAWednesday Night #AEWTBS, Wednesday 8pm ET/7pm CTA Battle Of Wills@TrueWillieHobbs vs @WillOspreay2 Members of @TheDonCallis Family fight 1-on-1:Hobbs vs OspreayA Battle Of Wills on @TBSNetworkThis Wednesday in Worcester! pic.twitter.com/VVGD6H7xP9— Tony Khan (@TonyKhan) March 29, ...