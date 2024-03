Adesso parla Acerbi | “Il razzismo non c’entra nulla…” La sua verità su Juan Jesus

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 29 marzo 2024) Francescorompe il silenzio. E lo fa in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, nella quale confessa le sue emozioni in un periodo tumultuoso della sua carriera a causa delle accuse dida cui è stato assolto., con una storia personale segnata dalla lotta contro il cancro, ha affrontato temi delicati come la discriminazione e la sua esperienza all’interno del mondo del calcio. Il calciatore ha descritto il suo stato d’animo all’indomani dell’assoluzione: “Sono triste e dispiaciuto: è una vicenda in cui abbiamo perso tutti”, sottolineando il peso del periodo vissuto e l’impatto sull’entourage. Nonostante l’assoluzione,ha rivelato di aver percepito “un grandissimo accanimento, come se avessi ammazzato qualcuno”. Quando gli è stato chiesto perché avesse scelto di ...