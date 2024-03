Addio smartworking per legge | psicologi | Mix presenza-remoto è l' optimum

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 29 mar. (Adnkronos Salute) - Dal primo aprilealloper. Resta aperta invece la strada degli accordi individuali tra azienda e lavoratori. "Io credo che non si deve generalizzare sull'uso dello, ci saranno persone che dall'1 aprile subiranno questa decisione e altri invece che vivranno meglio il ritorno totale in. Il tema dello, però, non deve essere liquidato come un tema di emergenza, ma dovrebbe far parte di una riorganizzazione complessiva in cui si tiene conto delle esigenze del lavoratore e del datore. Deve essere una delle opzioni, concordata e programmata. Diciamo che l'è una forma mista, ine in". Così David Lazzari, presidente del ...