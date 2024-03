Addio a Rossano Berti | ex viola e storico collaboratore di Davide Nicola

(Di venerdì 29 marzo 2024) Firenze, 29 marzo 2024 - Una giornata di lutto per. Che nelle ultime ore ha salutato l'amico e, preparatore dei portieri scomparso all'età di 54 anni. Con l'attuale tecnico dell'Empoli tante avventure in panchina, l'ultima su quella del Torino. Non lo aveva seguito nell'attuale esperienza in azzurro. "Buon viaggio, amico caro". Comincia così il post social di, che posta una foto dei due al lavoro sulla panchina del Genoa durante una partita. Nei commenti è lo stesso tecnico dell'Empoli a tratteggiare la carriera del suo. "Nato a Viareggio, classe ’69, inizia a giocare in Toscana, nella Tirrenia Ronchi. Passa quindi alla Fiorentina e ...

