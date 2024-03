Addio a Louis Gossett Jr | mitico sergente istruttore di “Ufficiale e gentiluomo”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il mondo del cinema dà l’Jr, l’attore diventato celeberrimo per il ruolo dinel film. A darne notizia è il Washington Post.junior era stato il terzo attore afroamericano a vincere l’Oscar nella storia di Hollywood, il primo nella sua categoria. La statuetta gli era arrivata appunto come miglior attore non protagonista per l’iconico ruolo delincon Richard Gere. Il sottoche rendeva la vita impossibile all’allievo italo americano Richard Gere, ma che alla fine si mostrerà un suo grande alleato ed estimatore, da autentico ...

34 giocatori convocati, ma a fare notizia in Galles è il nome che manca dalla lista di giocatori che prepareranno il prossimo Guinness Sei Nazioni 2024. A non esserci, infatti, è Louis Rees-Zammit ... (oasport)

Morto Louis Gossett Jr attore di Ufficiale Gentiluomo: il primo nero a vincere l'Oscar come non protagonista - Morto Louis Gossett Jr, l'attore che si aggiudicò il premio Oscar per il ruolo del sergente Foley in Ufficiale e Gentiluomo ...notizie.virgilio

Addio a Louis Gossett jr, primo nero da Oscar (non protagonista). Fu sergente di Gere in “Ufficiale e Gentiluomo” - L'attore afroamericano si è spento oggi, all'età di 87 anni, a Santa Monica in California. La statuetta nel 1983, poi film minori e il tentativo alla regia.libero

Morto Louis Gossett Jr, il sergente di "Ufficiale e gentiluomo": è stato primo afroamericano a vincere l'Oscar - Louis Gossett jr è morto all'età di 87 anni nella sua abitazione a Santa Monica, in California. Al momento le cause del suo decesso ...msn