Acquisto prima casa 2024 | quali le agevolazioni previste? Breve guida aggiornamento 29 MARZO

Scuola, Sport, Salute e Solidarietà: a Corato la prima gara podistica aperta agli studenti - L'Istituto Comprensivo "Don F. Tattoli - A. De Gasperi" è lieto di annunciare la prima edizione della Gara Podistica 4S, un evento unico dedicato alla promozione della salute, dello sport e della soli ...coratoviva

Bonus 190 euro per chi paga l’agenzia immobiliare, a chi spetta - Non spetta, quindi, qualora nella casa acquistata non si trasferisca la residenza entro 12 mesi o nel caso che si acquisti un immobile successivo al primo per investimento. Se a effettuare l’Acquisto ...money

Il Fisco aggiorna la Guida all’Acquisto della Casa per orientarsi tra le agevolazioni - L’AdE ha pubblicato l’aggiornamento della Guida all’Acquisto della casa, con le novità in materia di sconti sulle imposte e crediti fiscali ...rinnovabili