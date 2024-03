Acquista figurine online e si ritrova a casa eroina pura

(Di venerdì 29 marzo 2024) Hatoun box di 50di calciatori ma quando il pacco è arrivato aha avuto la sorpresa: all’interno non ha trovato solo i campioni di calcio, ma. È successo a un 43enne di Pompei (Napoli), incensurato, che si è recato direttamente dai carabinieri per consegnare le bustine e i 180 grammi di droga dal valore di diverse migliaia di euro. Ha raggiunto la stazione in auto, nella speranza di non essere fermato da qualche pattuglia durante il tragitto, perché sapeva che la scusa dell’acquistonon avrebbe retto e sarebbe sicuramente finito nei guai. Gli agenti hanno preso in consegna il pacco e, analizzando la sostanza presente all’interno con un narcotest, hanno apto che si trattava di...

