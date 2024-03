Acilia | armati di coltello e pistola rapinano un supermercato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ostia, 29 marzo 2024 – Rapina ieri sera ad unin via di Macchia Saponara ad. Intorno alle 19 due uomini, uno armato die l’altro di, si sono fatti consegnare l’incasso da un addetto e sono fuggiti con un bottino di circa 300 euro. Non ci sono stati feriti. Sul posto, per i rilievi, anche la polizia scientifica. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato di Ostia, che acquisiranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...